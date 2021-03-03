Испугавшись ответственности, Хорин решил избавиться от трупа.

Житель Лакинска за убийство своей сожительницы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Установлено, что в мае 2020 года Хорин распивал спиртные напитки совместно со своей сожительницей, между сожителями возник конфликт. Хорин нанес ей ножом один удар в грудную клетку сзади и покинул дом.Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью.Из его показаний следует, что после нанесения им удара ножом, женщина прилегла на диван и попросила его вызвать скорую помощь, но он не стал этого делать и ушел. Нож выкинул по дороге. В дом он вернулся на следующий день и обнаружил мертвую сожительницу. Испугавшись ответственности, он решил избавиться от ее трупа. Тело он скинул в отверстие в полу террасы. В августе 2020 года он добровольно пришел в отдел полиции и признался в совершенном преступлении.