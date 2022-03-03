Команда Владимирской области завоевала комплект наград на первенстве России по классическому...

Команда Владимирской области завоевала комплект наград на первенстве России по классическому троеборью, которое проходило с 25 февраля по 3 марта в Туле. В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Среди юношей и девушек золотые медали завоевали мастера спорта, ковровчане Майя Филимонова и Максим Авдонин. Среди юниоров и юниорок 1 место занял Денис Стольников (Собинка), 2 место − Елизавета Печёнкина (Владимир) и 3 место − Иван Семёнов (с. Новое Суздальского района). Все они носят звание «мастер спорта».Все члены команды нашего региона, занявшие на первенстве России по классическому троеборью призовые места, отобрались в команду сборной России.Фото: https://avo.ru/