Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела в отношении двух...

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Один из нарушителей, 42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Тойота», был остановлен сотрудниками ГИБДД в середине января текущего года. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Предположения подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Прибор показал наличие алкоголя в крови в концентрации 1,135 мг/л. Как оказалось, ранее автолюбитель уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.Второй подозреваемый, 38-летний водитель, также ранее привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения. Судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортом на 1 год 6 месяцев. Однако, он вновь сел за руль, употребив спиртное.Техническое средство показало наличие алкоголя в концентрации 0,715 мг/л.Санкции ст. 264.1 УК РФ предусматривают наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.Фото: www.freepik.com