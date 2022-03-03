УМВД России по Владимирской области и региональный Совет ветеранов органов внутренних дел сообщают,...

УМВД России по Владимирской области и региональный Совет ветеранов органов внутренних дел сообщают, что 2 марта на 86-м году жизни скончался бывший начальник ГАИ УВД Владимирской области, полковник Владимир Хигер.В полицию он пришёл в 1955 году и начинал службу в должности инспектора ГАИ в Юрьев-Польском районе. В 1961 году назначен начальником ведомства во Владимире. В 1973 году он возглавил госавтоинспекцию Владимирской области. В 1980 году Владимир Петрович стал заместителем начальника УВД по Владимирской области. В 1992 году он ушёл в отставку в звании полковника.Офицер награждён медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, «Ветеран труда», нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД СССР» и «Отличник милиции». Является Почётным ветераном органов внутренних дел Владимирской области.Прощание с Владимиром Петровичем Хигером состоится во Владимире 4 марта в 09:00 в церкви Архангела Михаила на улице Студеная гора, 1А.Фото: https://33.мвд.рф/