На прием к прокурору области пришли 30 собственников домов, при строительстве которых выявлены нарушения.

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин встретился Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Цель мероприятия - выявление неучтенных проблем и пресечение нарушений.Граждане жаловались на несоблюдение их прав при возведении домов по улице Всесвятской. Владимирцев также интересовала тема подключения коммуникаций к дому №82 по улице 1-я Пионерская. Горожане просят проверить законность строительства ЖК «Бавария», срыв сроков по объекту на Школьном проезде,. Проблемы дома №13 на улице Музейной во Владимире и дома №82 на улице Воровского в Муроме также не обошли стороной.Владислав Александрович дал ряд срочных поручений, потребовал принять процессуальные решения в отношении чиновников и застройщиков.От всех собственников приняты заявления. Организованы проверки.Результаты находятся на личном контроле главы ведомства.