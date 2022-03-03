Юрист Иван Соловьев высказался о новой инициативе.

Юрист Иван Соловьеввысказался о новой инициативе.В Госдуме внесли законопроект, который предлагает датьроссиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Заслуженный юрист РФ высказался отом, как эта инициатива скажется на благосостоянии россиян. Он заявил, что этоодна из оперативных мер поддержки граждан и бизнеса в условиях антироссийскихсанкций, которые касаются не только государства , но и его граждан.Эксперт добавил, что кредитные каникулы позволят избежатьпросрочек платежей в условиях роста цен и нестабильности экономики. Долговая нагрузкаснизится, это поможет гражданам сохранить нормальную кредитную историю.В законопроекте установлены сроки, в которые ограничение поразмеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на моментзаключения договора потребительского кредита не подлежит применению.После начала военной спецоперации Росси на Украине страныЗапада стали вводить серьезные антироссийские санкции. Ограничительные меры коснулисьбанковской сферы, в связи с чем ключевая ставка ЦБ возросла до 20%. Также страныЕвросоюза закрыли все свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Перелетыограничены, туристы возвращаются из ЕС через другие страны.