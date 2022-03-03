Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в...

Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора «Центра культуры и искусства на Соборной» Александра Загубнего, обвиняемого в совершении преступления.Напомним, Загубнего обвинили в том, что, являясь директором Муниципального автономного учреждения культуры города Владимира «Центр культуры и искусства на Соборной», с мая 2016 года по февраль 2022 года, используя служебное положение, похитил денежные средства учреждения в крупном размере на общую сумму 858 603 рублей посредством фиктивного трудоустройства четверых лиц на должности работников возглавляемого им учреждения.От 2 марта 2021 года в отношении обвиняемого Загубнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 28 апреля 2022 года включительно, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.При принятии указанного решения судом было принято во внимание, что Загубний ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Владимира, устойчивые социальные связи, характеризуется положительно, страдает хроническими заболеваниями. Фактов противодействия расследованию с его стороны установлено не было.