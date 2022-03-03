Глупого пуля боится
23-летний житель Ганы по имени Алеобига знал, что с оружием шутки плохи. На его родине межплеменные столкновения с применением современных средств уничтожения стали делом вполне обычным. Не желая понапрасну подвергать себя риску, в марте 2001 года Алеобига и пятнадцать его соплеменников приобрели у местного колдуна отвар, который должен был заговорить их от пуль. Этим волшебным лосьоном Алеобига натирался ежедневно в течение двух недель, после чего, как сообщает агентство Reuters, высказал желание проверить его силу. Он встал у дерева, а его друзья подняли автоматы, прицелились и открыли огонь...
еще анекдот!