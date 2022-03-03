Ограничения для него введены до 28 апреля. Бывшего депутата владимирского горсовета обвиняют в хищении 850 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест директора «Центра культуры и искусства на Соборной» Александра Загубнего. Ограничения для него введены до 28 апреля.Бывшего депутата владимирского горсовета в хищении 850 тысяч рублей.По версии следствия, он фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Правоохранители провели ряд обысков. Директора бывшего дома Офицеров задержали, а впоследствии поместили под домашний арест.Вопрос увольнения фигуранта уголовного дела в мэрии будет решаться только после оглашения вердикта суда.Ранее региональный исполком «Единой России» Александра Загубнего в партии.