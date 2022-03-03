Политолог Юрий Воскресенский считает, что Украина неспроста выступает против того, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской Пуще. .

Политолог Юрий Воскресенский считает, что Украина неспроста выступает против того, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской Пуще.Эксперт констатировал, что делегация Незалежной ужеприбыла в Польшу, однако не желает участвовать в обсуждении спецоперации на Украине именно на ранее согласованной территории.Руководитель Круглого стола демократическихсил предположил, что такая позиция киевской делегации может быть связана с какими-то ассоциациями, передает . Юрий Воскресенский напомнил, что именно в Беловежской Пуще в свое время СоветскийСоюз потерял свою государственность.Политолог заявил, что, вероятно, таким образом "Украина решила тянуть время". Он добавил, что она, возможно, ждет резервов или добровольцев изинтернациональных бригад для спецоперации. В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что саммит пройдет там, где и был запланирован – в Брестской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.Ранее Юрий Воскресенский рассказал, что состав киевской делегации на судьбоносных переговорах сРоссией на фоне проведения спецоперации на Украине может подвергнутьсянекоторым изменениям. Напомним. урегулированию военного противостояния между странами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал датой проведения переговоров вечер 2 марта.