Евросоюзу указали на его место, заметил глава МИД РФ.

Евросоюзу указали на его место, заметил глава МИД РФ.В четверг, 3 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, что Соединенные Штаты Америки подчинили себе Европу, как когда-то пытались это сделать император французовНаполеон I Бонапарт и фюрер Германии Адольф Гитлер. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сейчас Европейскому союзу указали на его место.В качестве примера Лавров привел судьбу газопровода "Северный поток – 2", запуск которого так и не состоялся. глава МИД РФ считает, что эта история показывает истинное место Евросоюза в сегодняшнем мире.Напомним, США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за специальной военной операции российских войск на Украине. Как отмечал президент Владимир Путин, эти действия выполняются с целью защиты людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киева.Ранее Сергей Лавров , что украинская сторона затягивает с переговорами из-за США. Первая встреча состоялась в понедельник, 28 февраля, в Гомельской области. Второй раунд переговоров запланирован на 3 марта. Российская делегация украинских коллег в месте, которое пока не сообщается общественности.