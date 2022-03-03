Нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны, участнику первого Парада Победы Михаилу...

Нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны, участнику первого Парада Победы Михаилу Петровичу Волосникову исполнилось 95. Поздравить юбиляра приехал председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.Ветерану глава регионального парламента вручил подарок. За чашкой чая спикер ЗС и фронтовик обсудили и события последних дней. Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу ВолосникОву было всего 14. Трудился в колхозе, в 44-ом ушёл на фронт. Служил в батарее ПВО под Москвой, защищал столицу от немецких самолётов. Самый памятный день- 24 июня 45-ого. Первый и главный Парад Победы- и сегодня перед глазами. По словам ветерана, сейчас, как и в военные годы, он мечтает о мире, свободе и независимости Родины, о спокойствии её граждан. Об этом он думал после победы на фашистами. Такие же мысли и сейчас. Главное желание фронтовика, "чтобы наши ребята скорее возвращались домой, к семьям".Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "На таких людях в общем-то держится наша страна. И очень важно, чтобы было как можно больше сегодня патриотически настроенных граждан. Сами видите, сложная ситуация в мире. Конечно, хочется, чтобы эта специальная операция, которая проводится на Украине, была как можно быстрее завершена и наши военные вернулись домой"."Вести-Владимир"