Российские солдаты и офицеры действуют в ходе спецоперации на Украине как настоящие герои, заявил Владимир Путин.

Российские солдаты и офицеры действуют в ходе спецоперации на Украине как настоящие герои, заявил Владимир Путин.В четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Глава государства сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации на Украине.Также российский лидер отметил, что на украинской территории российские войска ведут борьбу именно с неонацистами, которые, например, недавно открыли огонь по студентам из Китая, пытавшимся покинуть Харьков. Двое из китайцев пострадали, сообщил Путин.А еще президент рассказал, что всем членам семей российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят 7,421 миллиона рублей. Кроме того, каждый месяц каждому члену семьи погибшего будут перечислять денежную компенсацию, подчеркнул глава государства.Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно данным министерства обороны РФ, за неделю погибли 498 российских и 2 870 украинских военных, ранены 1 597 военнослужащих ВС РФ и 3 700 – ВСУ. Еще 572 украинских солдата сдались в плен.