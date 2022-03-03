Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном.Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит, что специальная военная операция России на Украине направлена на борьбу с нацизмом. Слова французского лидера уже прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что политикам из нормандского формата можно было бы почитать материалы и узнать факты, которых было тысячи за последние годы.Как пишет , президент России Владимир Путин, беседуя с французским коллегой по телефону, объяснил, насколько существенна роль неонацистов в государственной политике нынешней Украины. Как отметили в Кремле, российский лидер не согласился со многими тезисами президента Франции.Напомним, спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как отмечал Путин, цель этой операции – защита людей, которые на протяжении восьми лет страдали из-за киевского режима. Сейчас, по словам Минобороны, наносятся удары по объектам военной инфраструктуры.Ранее сообщилось, что Вооруженные силы Украины пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Пострадали Горловка, Зайцево (южное), Гольмовский, Широкая Балка и Еленовка.