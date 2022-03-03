К муниципалитетам, которые считают, что сейчас не время для праздника, присоединились Муромский, Ковровский, Кольчугинский, Камешковский и Судогодский районы.

В ряде районов Владимирской области частично или полностью отменены масленичные гуляния. Причина - ситуация на Украине.Ранее сообщалось, что мэрия Владимира К муниципалитетам, которые считают, что сейчас не время для праздника, присоединились Муромский, Ковровский, Кольчугинский, Камешковский и Судогодский районы.От ряда мероприятий отказались администрации Александровского, Петушинского, Гороховецкого и Селивановского районов.в Суздале Масленица состоится, но с ограничениями. Организаторы уже сократили часть программы.В остальных городах и районах к народным гуляниям готовятся в плановом режиме.