И в финале выпуска- о необычном кулинаре. Во Владимире печь блины к Масленице...

И в финале выпуска- о необычном кулинаре. Во Владимире печь блины к Масленице доверили...роботу.Судя по этим кадрам, робот Юми( так нарекли его разработчики) прекрасно справляется с задачей. Он аккуратно наливает тесто на сковородку, вовремя переворачивает блины, чтобы не подгорали и вообще отличается необычайной аккуратностью. Кулинар Юми- разработка юных воспитанников владимирского технопарка "Кванториум-33". Юми- самый активный участник Масленичной недели. Владимирские хозяйки, обсуждая это видео, замечают: "всем бы такого помощника домой"."Вести-Владимир"