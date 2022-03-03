Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев дал согражданам хороший совет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев дал согражданам хороший совет.Он заявил, что россиянам не стоит покупать доллары, потомучто эта валюта скоро упадет. Он порекомендовал вкладывать деньги в золото.Ранеев Минфине поддержали инициативу Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото дляфизических лиц. Николай Арефьев тоже одобрил это предложение.По словам эксперта, доллар в настоящее время использовать невозможно, поскольку платежные системы неработают, а выезд за границу запрещен. Он напомнил, что золото является самой твердой валютой.Арефьев добавил, что конвертировать в золото выгодно. Ведь, чтобы купить его, не надо снимать средства со вкладов. Их можно просто конвертировать в золото. Его много и в коммерческих банках.Напомним, 24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине на "Московской бирже" произошел обвал. На утренних торах доллар побил исторический рекорд, евро достиг позиций 2014 года.Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить активы Центробанка России. Более того, из системы SWIFТ исключают все российские банки, попавшие под санкции.