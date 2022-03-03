Во Владимирской области продолжается приём заявлений от молодых учителей для получения финансовой...

Во Владимирской области продолжается приём заявлений от молодых учителей для получения финансовой помощи в приобретении жилья в рамках региональной госпрограммы "Развитие образования" - сообщает пресс-служба городской администрации. Педагоги общеобразовательных организаций могут получить социальные выплаты при ипотечном жилищном кредитовании. Они предоставляются на оплату первоначального взноса или компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному кредиту (займу).Размер средств на первоначальный взнос составляет 20 процентов от суммы ипотечного кредита, но не более 400 тыс. рублей.Субсидии предоставляются при соблюдении нескольких условий:– возраст до 35 лет включительно;– стаж в должности учителя – не менее 1 года на последнем рабочем месте во Владимирской области;– отсутствие в собственности жилых помещений в нашем регионе;– наличие прописки или временной регистрации во Владимирской области.Выплаты не предоставляются работникам, осуществляющим деятельность по совмещению должностей.После предоставления субсидии участник программы должен отработать в должности учителя 5 лет со дня заключения соглашения. Примечательно, что отпуск по уходу за ребёнком включается в этот срок.Учителям общеобразовательных организаций, желающим улучшить жилищные условия, для подачи заявления необходимо обратиться в Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, 47, каб. №4.С собой нужно иметь документы (и их копии): удостоверяющие личность гражданина; подтверждающие постоянное проживание во Владимирской области; подтверждающие стаж по месту основной работы в должности учителя общеобразовательной организации, расположенной в регионе, не менее одного года.За дополнительной информацией можно обращаться по телефону (4922) 44-71-37.Фото: freepik"Вести-Владимир"