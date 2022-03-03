В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни...

В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Практика прошлых лет показала, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников.За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы.Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем.Фото: https://stock.adobe.com/ru/