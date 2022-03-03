Больше всего снега вывезли 14, 17 и 21 января 2022 года

В зимний период 2021-2022 годов со станций и перегонов Горьковской магистрали вывезли около 4,6 млн кубометров снега. По информации пресс-службы ГЖД, это на 30% больше, чем прошлой зимой.Этой зимой для уборки и вывоза снега было задействовано 99 единиц техники: 52 снегоуборочные машины, 15 пневмообдувочных машин, 27 плужных снегоочистителя, а также пять струг-снегоочистителей. Очисткой путей и стрелочных переводов занимались в среднем 1000 человек в сутки.Больше всего снега на Горьковской магистрали убрали 14, 17 и 21 января 2022 года: за эти три дня вывезли 282 тысячи кубометров снежных масс.