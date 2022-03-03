Сейчас в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) размещено более 62 тысяч электронных сценариев уроков, 11 тысяч видеоуроков, 74 тысячи тестовых заданий и другой полезный контент. В 2022 году появился новый сервис – Портфолио учащегося, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в библиотеке "Московской электронной школы" ("МЭШ") размещено более 62 тысяч электронных сценариев уроков, 11 тысяч видеоуроков, 74 тысячи тестовых заданий и другой полезный контент. В 2022 году появился новый сервис – "Портфолио учащегося", отметил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что в "Портфолио учащегося" хранится вся информация о достижениях школьника в учебе, дополнительном образовании, проектной и исследовательской деятельности.Пользователи могут вносить информацию самостоятельно и делиться ей с педагогами, друзьями и организациями. Сейчас в "МЭШ" загружено уже более двух миллионов записей о достижениях.В помощь учителям с этого года появились скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по всем предметам. Также обновился конструктор поурочного планирования.Теперь с помощью базы заданий библиотеки "МЭШ" у учителей появилась возможность автоматически сформировать тесты для цифрового домашнего задания. Педагоги могут планировать работу быстро и качественно.Кроме того, интеграция "МЭШ" с единой цифровой платформой здравоохранения позволила отказаться от ряда бумажных справок. Например, справка после болезни ребенка для школы и детского сада теперь доступна онлайн.Развивается и дополнительное образование. Сейчас в городских кружках и секциях занимается более миллиона учащихся в возрасте от пяти до 18 лет.Спрос на рабочие специальности также растет. В 2021 году самыми популярными направлениями стали ИТ-специальности. Конкурс на них достигал до 30 человек на место."МЭШ" разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Уже зарегистрировано свыше 2,8 миллиона пользователей сервисов проекта: 1,1 миллиона школьников, 1,7 миллиона родителей и 60 тысяч педагогов.Благодаря "МЭШ" все они имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.