Московские детские технопарки 5 и 6 марта будут участвовать в международной выставке Образование и карьера. Бесплатные билеты можно получить на сайте мероприятия.

Московские детские технопарки 5 и 6 марта будут участвовать в международной выставке "Образование и карьера". Бесплатные билеты можно получить на сайте мероприятия.Присоединиться к мастер-классам и погрузиться в новые интересные специальности смогут все желающие в возрасте от семи до 17 лет. Занятия будут идти с 10 до 16 часов.Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что дети смогут узнать много нового и попробовать себя в роли дизайнера, конструктора или разработчика. Акцент сделают на востребованные профессии."Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности", – отметила она.Так, анимационный технопарк "Калибр" расскажет юным москвичам об основах 3D-печати. Школьники узнают об устройстве 3D-принтеров, научатся создавать модели для печати, выбирать оптимальные настройки.Детский технопарк "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана" проведет мастер-классы по изготовлению композитных изделий. Участники создадут в виртуальной лаборатории новые материалы с помощью вакуумной инфузии.Ранее "Дни.ру" , что студенты вузов Москвы могут пройти производственную практику с использованием технологий виртуальной реальности. Студенты с помощью VR-технологий погружаются в производственные процессы. Это позволяет повысить собственные компетенции без производственного риска.