Сергей Лавров высказался о поведении украинских националистических батальонов.

Сергей Лавров высказался о поведении украинскихнационалистических батальонов.Глава МИДа России заявил, что Запад пытается закрыть любыеисточники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, какукраинские националистические батальоны ведут себя при отступлении. "Украинскиенацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители", -сказал Лавров.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ ТатьянаМоскалькова направила обращение комиссару ООН по правамчеловека. Она заявила, об участившихся провокациях и втягивании мирных жителейв боевые действия со стороны военных Украины и националистов. "Ни в коемслучае не должно страдать мирное население и тем более использоваться вкачестве живого щита", – говорится в обращении.Накануне Сергей Лавров заявил, что Украина тянет время спереговорами по указу США. Второй этап переговоров был запланирован на 2 марта,однако встреча отложилась. В связи с этим глава МИД высказался о сложившейсяситуации. Он отметил, что Россия готова к встрече и она начнется, как толькоукраинская сторона выйдет на связь.Напомним, 24 февраля президент России ВладимирПутин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимостиДНР и ЛНР. 28 февраля состоялся первый этап переговоров между Россией иУкраиной.