В Александрове 16-летнего местного жителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы за покушение сбыт наркотиков в крупном размере. «Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года

В Александрове 16-летнего местного жителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы за покушение сбыт наркотиков в крупном размере. «Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года несовершеннолетний в целях дальнейшего сбыта приобрел через интернет-магазин психотропное вещество амфетамин общей массой 14,68 граммов. Довести преступный умысел молодой человек не смог до конца, поскольку был задержан сотрудниками