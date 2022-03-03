16-летнего жителя Александрова признали виновным в покушении на сбыт психотропного вещества в...

16-летнего жителя Александрова признали виновным в покушении на сбыт психотропного вещества в крупом размере.В июле 2021 года несовершеннолетний в целях дальнейшего сбыта приобрел через интернет-магазин психотропное вещество амфетамин общей массой 14,68 граммов. Довести преступный умысел молодой человек не смог до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции, и, вещество было изъято из незаконного оборота.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил несовершеннолетнего к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.Фото: https://stock.adobe.com/ru/