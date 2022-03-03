Вещество изъято из незаконного оборота.

В Александрове 16-летнего подростка осудили за попытку продажи психотропного вещества. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.В июле 2021 года парень купил в интернет-магазине почти 15 граммов амфетамина. Он намеревался перепродать наркотики, но был задержан полицейскими. Вещество изъято из незаконного оборота.На допросе юноша сознался в содеянном.Суд приговорил несовершеннолетнего к 1,5 годам воспитательной колонии.