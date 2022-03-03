В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя....
В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в краже.
В июне прошлого года обвиняемый, взломав запорное устройство, проник в хозяйственную постройку, откуда похитил пропановый баллон, коробку передач и машинный двигатель. Похищенное он увез на автомобиле и сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Продолжая противоправные действий, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина в пьяном виде проник в чужой дом, откуда похитил денежные средства и изделия из золота.
Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. В ходе следствия установлена его причастность к совершению ещё одной кражи.
Обвиняемый попросил у малознакомой женщины телефон, чтобы отправить смс-сообщение. Увидев, что к мобильному устройству подключена соответствующая услуга, он перевел на свой счет чужие денежные средства.
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 57 000 рублей.
Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: https://vladtv.ru/