В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя....

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в краже.В июне прошлого года обвиняемый, взломав запорное устройство, проник в хозяйственную постройку, откуда похитил пропановый баллон, коробку передач и машинный двигатель. Похищенное он увез на автомобиле и сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Продолжая противоправные действий, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина в пьяном виде проник в чужой дом, откуда похитил денежные средства и изделия из золота.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. В ходе следствия установлена его причастность к совершению ещё одной кражи.Обвиняемый попросил у малознакомой женщины телефон, чтобы отправить смс-сообщение. Увидев, что к мобильному устройству подключена соответствующая услуга, он перевел на свой счет чужие денежные средства.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 57 000 рублей.Часть похищенного была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://vladtv.ru/