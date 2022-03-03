В деревянном многоквартирном доме в поселке имени Артема Камешковском районе обрушилась крыша. Многодетная семья Китаевых осталась без жилья. Как выяснили эксперты Общероссийского

В деревянном многоквартирном доме в поселке имени Артема Камешковском районе обрушилась крыша. Многодетная семья Китаевых осталась без жилья. Как выяснили эксперты Общероссийского народного фронта, старая кровля просто не выдержала скопившегося снега. К слову, это уже не первое несчастье у многодетной матери с жильем. Несколько лет назад первый дом Марины Китаевой сгорел. Марина Китаева, многодетная мама