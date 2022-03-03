Кольчугинской межрайонной прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка исполнения жилищного законодательства.Жительница Кольчугина является лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, она включена в список лиц, которым гарантировано предоставление жилого помещения на территории города. Несмотря на возникшее у нее право на получение жилья, оно ей не предоставлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации района обеспечить девушку благоустроенной квартирой из специализированного жилищного фонда, отвечающей установленным санитарным и техническим требованиям, за счет средств областного бюджета.Исковые требования удовлетворены.Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/