Власти начали поиск подрядчика.

В Коврове ищут подрядчика, который до конца 2023 года капитально отремонтирует Павловский мост. На эти цели выделили почти 300 млн рублей.Заявки принимаются до 18 марта. Тендер проведут 23 марта. Сдать объект необходимо до 30 ноября следующего года. Гарантия на различные виды работ составит от двух до восьми лет. Разработка проекта обошлась бюджету в 6,8 млн рублей. Местная мэрия получила положительное заключение госэкспертизы ПСД по реконструкции сооружения.Напомним, что ещё 12 лет назад эксперты сделали заключение о разрушении части путепровода. Несколько лет назад эстакаду признали аварийной. Тем не мене эксплуатация постройки продолжилась, но с ограничением по нагрузке.