Ковровской городской прокуратурой в рамках осуществления надзора за процессуальной деятельностью...

Ковровской городской прокуратурой в рамках осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов внутренних дел выявлен факт длительного неприятия процессуального решения.В ноябре 2019 года между Центральной городской больницей города Коврова и ООО «Стройград» заключен договор на выполнение работ по ремонту кардиологического отделения. Обязательства по нему исполнены, произведен полный расчет с подрядчиком из средств бюджета субъекта РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Однако в рамках доследственной проверки по сообщению о предполагаемом преступлении проведена строительная экспертиза выполненных работ, по результатам которой установлены многочисленные нарушения в виде невыполнения отдельных видов работ на общую сумму около 450 тысяч рублей.Лишь после вмешательства Ковровской городской прокуратуры и внесения акта реагирования следственными органами регионального УМВД России в отношении руководителя ООО «Стройград» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/