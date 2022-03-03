Отдельные виды работ, на 450 тысяч рублей, не выполнены.

В Коврове возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте кардиологического отделения ЦГБ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ноябре 2019 года между Центральной городской больницей и ООО «Стройград» заключён договор на ремонт. Подрядчик выполнил работы. Бюджет РФ рассчитался со строителями. Казалось бы, всё шито-крыто, но нет. В прокуратуру поступило сообщение о возможном преступлении.«В рамках доследственной проверки проведена экспертиза, по результатам которой установлены многочисленные нарушения. Отдельные виды работ, на 450 тысяч рублей, не выполнены», - пришли к выводу в надзорном ведомстве.После вмешательства прокуратуры на руководителя компании-подрядчика завели дело.Ход и результаты расследования находятся на контроле.