Напомним, что выборы главы региона состоятся в сентябре текущего года.

Владимирские коммунисты опубликовали 8 претендентов на пост губернатора Владимирской области.В список вошли: экс-губернатор Николай Виноградов, мэр города Курлово Андрей Выдумкин, действующие и бывшие депутаты Госдумы - Роман Лябихов и Нина Останина и Виктор Паутов, общественник Альберт Русанен, депутат ЗС Вадим Серебров и зампред Законодательного Собрания Антон Сидорко.Напомним, что выборы главы региона состоятся в сентябре текущего года.