На еженедельном брифинге и.о. директора облздрава сообщил о постепенном возвращении медучреждений к привычному режиму работы. Количество заболевших ковидом в регионе понемногу снижается.

На еженедельном брифинге и.о. директора облздрава сообщил о постепенном возвращении медучреждений к привычному режиму работы. Количество заболевших ковидом в регионе понемногу снижается. В больницах постепенно сокращают “красные зоны”, узких специалистов выводят на профильный приём пациентов. Однако в связи с ситуацией в мире жители региона теперь больше беспокоятся о том, не будет ли перебоев с лекарствами?