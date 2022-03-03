Благоустройство дворов в Москве продолжится в 2022 году. О планах рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Благоустройство дворов в Москве продолжится в 2022 году. О планах рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.Он отметил, что дворовые территории включаются в программу благоустройства по инициативе местных жителей. "В этом году запланированы мероприятия на 2,3 тысячи таких объектов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров", – уточнил заммэра.По его словам, проекты разрабатываются с учетом пожеланий москвичей. Он сообщил, что чаще всего горожане просят добавить зелени, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки.Во дворах планируется заменить асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создать удобные парковочные пространства, обновить детские и спортивные площадки. Также установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.Кроме того, специалисты приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, высадят новые деревья и кустарники. По возможности организуют площадки для выгула домашних питомцев.Ранее Бирюков сообщил, что к 1 сентября в Москве территории возле 193 образовательных учреждений. Мероприятия пройдут во всех округах. Планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить современную уличную мебель.