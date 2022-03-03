Мэр Москвы Собянин подписал указ об отмене QR-кодов и значительной части ограничений.

В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г, в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".