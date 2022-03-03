Она откроется 4 марта.

Во Владимирском государственном университете 4 марта откроется аудитория имени Дмитрия Макеева, который ранее возглавлял ВУЗ.Именная аудитория №325 появится в пединституте на проспекте Строителей. Со студентами встретятся коллеги и ученики Дмитрия Алексеевича, а также его дочь - доктор юридических наук и профессор Ирина Борисова.Дмитрий Макеев руководил ВлГУ с 1988 по 2007 годы. В последние годы жизни доктор исторических наук работал в Пединституте профессором кафедры всеобщей истории.Он был специалистом по странам Азии и Африки. Рукой бывшего ректора написано более 120 научных и учебно-методических работ. Преподаватель руководил научно-исследовательской деятельностью аспирантов и соискателей, которые успешно защитили 16 кандидатских и две докторские диссертации.