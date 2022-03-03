В Московской области с 4 марта будут отменено требование предоставлять QR-коды о вакцинации от коронавируса COVID-19. Помимо этого власти Подмосковья отменили ряд других антиковидных мер. В ..

В Московской области с 4 марта будут отменено требование предоставлять QR-коды о вакцинации от коронавируса COVID-19. Помимо этого власти Подмосковья отменили ряд других антиковидных мер.В частности, руководство региона отменит ограничения на посещения кафе и ресторанов, культурных учреждений и массовых мероприятий. Однако требования носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах остаются в силе, передает сайт "".