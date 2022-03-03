В 11 утра 2 марта в поселке Красное Пламя Александровского района произошел крупный пожар в жилом...

В 11 утра 2 марта в поселке Красное Пламя Александровского района произошел крупный пожар в жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Сгорела кровля дома. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники.12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/