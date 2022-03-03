Решение пока не вступило в законную силу.

В Собинке памятник Карлу Марксу стал госсобственностью. Решение передать монумент на баланс муниципалитета принял районный суд.Ранее он являлся бесхозяйным. Ообъект представляет из себя усечённую пирамиду из стилизованных гранитных плит с бюстом чёрного цвета. Две мужские фигуры по краям символизируют рабочих. В руке третьей - факел революционного борца за свободу трудящихся. Скульптуры появились в 1923 году на деньги собинских рабочих.Сначала памятник вождю мирового пролетариата поставили на учёт как бесхозный. За год прав на него никто не заявил. После этого местная администрация подала иск в суд. Теперь монумент зарегистрируют как собственность райадминистрации.Решение пока не вступило в законную силу.