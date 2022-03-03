Продолжается оснащение и ремонт районной больницы.

В Суздале продолжается оснащение и ремонт районной больницы. Об этом сообщили в администрации Владимирской области.Работы затронут поликлинику в посёлке Боголюбово и амбулаторию в селе Торчино. В Суходоле построят современный фельдшерско-акушерский пункт.В районное медучреждение поступят аппараты для ультразвуковых исследований и холтеровского мониторирования сердечной деятельности. Автопарк пополнят шесть легковых автомобилей для выезда к пациентам на дом, забора анализов и доставки лекарств.За 18 млн рублей преобразится и детская поликлиника. Работы завершатся в мае.«До 2025 года в Суздале планируется построить современную поликлинику для взрослых, а также ФАПы в сёлах Кистыш, Лемешки и Туртино. Кроме того, пройдут капремонты ФАПов в селе Спасское-Городище и деревне Зелени», - резюмировали в департаменте здравоохранения.