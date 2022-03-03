В Ворше в результате ДТП сгорел автомобиль. Никто не пострадал. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области По предварительной информации, 2 марта на 167 километре автодороги М-7 «Волга»

В Ворше в результате ДТП сгорел автомобиль. Никто не пострадал. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области По предварительной информации, 2 марта на 167 километре автодороги М-7 «Волга» около 9:20? водитель, управляя автомашиной «Форд Фиеста», не правильно выбрал дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля «Камаз», в результате чего совершил с ним столкновение. После столкновения, произошло возгорание