В Министерстве обороны России сообщили, что в город Геническ доставили гумпомощь.
В Министерстве обороны России сообщили, что в город Геническ доставили гумпомощь.
В город доставлены продукты питания и товары первой необходимости,
около пункта выдачи гуманитарной помощи выстраивается очередь из местных
жителей. "20 тонн гуманитарного груза доставлено в город Геническ
Херсонской области из Республики Крым. Жителям города передали самые
необходимые продукты питания – муку, сахар и крупы", – говорится в
сообщении.
Накануне стало известно, что Минобороны создало межведомственный
координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Россия
подготовила более 10,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Незалежной. Ранее
колонны с гумпомощью из Крыма уже прибыли в пункты выдачи на юге страны.
Минобороны России просит международные организации
и руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского
населения, сообщил Начальник Национального центра управления обороной Михаил
Мизинцев.
Напомним, 28 февраля прошли переговоры между Россией и
Украиной. Страны не пришли к соглашениям, поэтому был назначен второй раунд. Повторная
встреча может состояться сегодня, 3 марта. В Сети появились фото зала, где
предположительно пройдут переговоры.