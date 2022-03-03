В Министерстве обороны России сообщили, что в город Геническ доставили гумпомощь.

В Министерстве обороны России сообщили, что в город Геническ доставили гумпомощь.В город доставлены продукты питания и товары первой необходимости,около пункта выдачи гуманитарной помощи выстраивается очередь из местныхжителей. "20 тонн гуманитарного груза доставлено в город ГеническХерсонской области из Республики Крым. Жителям города передали самыенеобходимые продукты питания – муку, сахар и крупы", – говорится всообщении.Накануне стало известно, что Минобороны создало межведомственныйкоординационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Россияподготовила более 10,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Незалежной. Ранееколонны с гумпомощью из Крыма уже прибыли в пункты выдачи на юге страны.Минобороны России просит международные организациии руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданскогонаселения, сообщил Начальник Национального центра управления обороной МихаилМизинцев.Напомним, 28 февраля прошли переговоры между Россией иУкраиной. Страны не пришли к соглашениям, поэтому был назначен второй раунд. Повторнаявстреча может состояться сегодня, 3 марта. В Сети появились фото зала, гдепредположительно пройдут переговоры.