Смотрите в выпуске Вести-Владимир: - Беженцы 2014 Для них Владимирская область стала домом еще...

Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":- Беженцы 2014Для них Владимирская область стала домом еще 8 лет назад. Как сегодня живут первые переселенцы с Донбасса?- Двойной тарифДвойная плата за проезд. Почему жители Владимира не могли воспользоваться электронным проездным и как вернуть деньги?- МопсоводыЗавоевали любовь человека более трех тысяч лет назад. О мопсах и тех, кто их заводит.А также:- Искусственный интеллект у плиты. Как робот Юми печет блины во Владимире?