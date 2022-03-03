Смотрите в выпуске Вести-Владимир:
- Беженцы 2014
Для них Владимирская область стала домом еще...
Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":
- Беженцы 2014
Для них Владимирская область стала домом еще 8 лет назад. Как сегодня живут первые переселенцы с Донбасса?
- Двойной тариф
Двойная плата за проезд. Почему жители Владимира не могли воспользоваться электронным проездным и как вернуть деньги?
- Мопсоводы
Завоевали любовь человека более трех тысяч лет назад. О мопсах и тех, кто их заводит.
А также:
- Искусственный интеллект у плиты. Как робот Юми печет блины во Владимире?