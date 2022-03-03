Смотрите в выпуске Вести-Владимир:
-Беженцы 2014
Для них Владимирская область стала домом ещё...
Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":
-Беженцы 2014
Для них Владимирская область стала домом ещё восемь лет назад. Как сегодня живут первые переселенцы с Донбасса?
-Зайцы поневоле
Зайцы поневоле. Почему жители областного центра не могли воспользоваться электронным проездным в первые дни весны?
-Безопасный транспорт
И тридцать три подарка школам. Глава региона Александр Авдеев вручил ключи от новых автобусов.