Смотрите в выпуске Вести-Владимир: -Беженцы 2014 Для них Владимирская область стала домом ещё...

Смотрите в выпуске "Вести-Владимир":-Беженцы 2014Для них Владимирская область стала домом ещё восемь лет назад. Как сегодня живут первые переселенцы с Донбасса?-Зайцы поневолеЗайцы поневоле. Почему жители областного центра не могли воспользоваться электронным проездным в первые дни весны?-Безопасный транспортИ тридцать три подарка школам. Глава региона Александр Авдеев вручил ключи от новых автобусов.