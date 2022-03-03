Владимирская область уже приютила больше ста беженцев с Донбасса. Власти развернули тридцать пять...

Владимирская область уже приютила больше ста беженцев с Донбасса. Власти развернули тридцать пять пунктов временного размещения и готовятся принять вторую волну переселенцев. Хотя по существу, скорее, уже третью. Восемь лет назад по официальным данным регион стал домом для двухсот граждан ЛНР и ДНР. Как они живут сегодня? История многодетной семьи Шульга - в нашем репортаже.Первоклассный безобразник. Так, ласково вздыхая, про Влада говорят учителя. Парню - семь. Звёзд и пятерок с неба не хватает. Как все в классе, только учится читать и писать по-русски. Как все, любит физкультуру. Движение - это жизнь, и Влад - тому доказательство. Мальчик родился через месяц после того, как семья бежала из-под обстрелов в украинской Горловке.У Даши впереди - госэкзамены. Потом - колледж. В ее возрасте надо думать о будущем. В июле две тысячи четырнадцатого она закончила первый класс и в разгар летних каникул отправилась с семьёй в большое путешествие на поезде. Детали помнит смутно. Да и вспоминать не хочет. Сейчас - особенно.Дарья Шульга, ученица школы № 22 г.Владимира: «Ну, там новости иногда попадаются какие-то. И сейчас очень много людей в интернете просто рассорились между собой, потому что одни - за Россию, другие - за Украину. Многие просто из-за национальности перестают общаться. "Ты - русский, я - украинец, всё. Мы с тобой больше не дружим».- Как дела?- Хорошо!- Молодец!Ни Александр Шульга, ни его супруга и дети никогда официально не были беженцами. Донбасс они покинули в частном порядке, получили убежище, и только со временем (и, что уж там - с трудом) - российские паспорта. Нашли жилье, работу. Александр давно убедился, хорошие и плохие люди есть везде. Сейчас семья живет не лучше и не хуже других. Сегодня вот младшие - отцовская забота. Родителей так и не уговорили. Но с ними держат связь.Александр Шульга, житель г.Владимира: «Две сумки, что успели, положили, документы, деньги, какие были. Всё. Приехали сюда, потому что здесь тётя. Ей спасибо большое за то, что приняла на первых порах, помощь какая-то. А если ехать в никуда, это очень тяжело.Я против того, чтобы дети вкусили эту войну с детства. Человечек маленький познал вот этот страх. Потому что когда рядом ложатся эти тяжелые взрывы это не салют, который взрывается. Очень страшно».Спустя почти восемь лет Александр улыбается, вспоминая, как привыкал к российским деньгам...Александр Шульга, житель г.Владимира: «Гривны никому не нужны. Пошел, сто долларов поменял. Мне надавали каких-то - красные, зеленые. Красные, смотрю, крупная вроде, ага».Неизвестность сейчас пугает с новой силой, но дома и стены помогают. Уютный Владимир давно стал родным. Александр скучает разве что по донецкому хлебу и погоде. Здесь морозы, а родные из Горловки уже шлют фото первых подснежников.Дарья Давыдова. Александр Голубев."Вести-Владимир"