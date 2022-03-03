Владимирская область стала для них домом. Семья Александра Шульги покинула Горловку ещё в 2014-ом...

Владимирская область стала для них домом.Семья Александра Шульги покинула Горловку ещё в 2014-ом году. Супруга на тот момент ждала сына. Владик родился во Владимире. И сейчас учится в первом классе школы номер 22. Сегодня супруги Шульга воспитывают уже троих детей. Все эти годы семья с болью следила за событиями на родине- истерзанном Донбассе. В Горловке. Городе, в котором, по словам Александра, снаряды взрывались каждый день.История семьи Шульга - в программе "Вести- Владимир" на телеканале "Россия" и на сайте vladtv.ru