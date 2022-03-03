Пожарные учения прошли в 17 километрах от Владимира на территории крупного производства «Промрукав». В них приняли участие огнеборцы из суздальского и владимирского спасательных

Пожарные учения прошли в 17 километрах от Владимира на территории крупного производства «Промрукав». В них приняли участие огнеборцы из суздальского и владимирского спасательных гарнизонов. В реальных условиях это был бы пожар высокого уровня сложности, в связи с большим количеством цехов, производственных и складских помещений, на которых находятся очень горючие вещества. Дмитрий Сироткин, начальник пожарно-спасательной части