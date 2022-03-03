Суды Владимирской области поддержали позицию «ЭнергосбыТ Плюс» о привлечении к субсидиарной ответственности администрации Вяткинского сельского поселения по долгам подконтрольного ему ..

Суды Владимирской области поддержали позицию «ЭнергосбыТ Плюс» о привлечении к субсидиарной ответственности администрации Вяткинского сельского поселения по долгам подконтрольного ему предприятия МБУ «Центр развития территории». Таким образом, муниципалитет обязан расплатиться по всем долгам бюджетного учреждения.Предприятие не оплачивало электроэнергию с 2017 года и в июле 2020 года оно ликвидировано по инициативе налогового органа. При этом долги перед компанией остались. Муниципалитет не нес за это ответственности. Суды указывали, что в этом случае МБУ «Центр развития территории» отвечает по долгам только своим имуществом, а учредитель не отвечает вовсе.Однако «ЭнергосбыТ Плюс» обратился в суд с заявлением о взыскании указанной задолженности с администрации МО «Вяткинское сельское поселение» в субсидиарном порядке. Позиция компании была построена на выводах Конституционного суда Российской Федерации от 12.05.2020. Суд сделал вывод, что муниципалитет должен нести ответственность по долгам созданного им учреждения, в том числе по договорам теплоснабжения или электроснабжения.Созданная судебная практика будет применена ко всем аналогичным спорам.