Команда Владимирской области завоевала комплект наград на первенстве России по классическому троеборью. Соревнования проходили в Туле с 25 февраля по 3 марта. Более 200 спортсменов из разных

Команда Владимирской области завоевала комплект наград на первенстве России по классическому троеборью. Соревнования проходили в Туле с 25 февраля по 3 марта. Более 200 спортсменов из разных регионов страны боролись за победу. Среди юношей и девушек золотые медали завоевали мастера спорта, ковровчане Майя Филимонова и Максим Авдонин. Среди юниоров и юниорок 1 место занял Денис